Covid-19 : 3 décès en 24 heures, 30 personnes en réanimation

Comme l’ont indiqué les professionnels de santé de la plateforme Covid mercredi lors du point sur la situation sanitaire actuelle, la Polynésie “fait face à une épidémie qui est explosive”.

Lire aussi > La Polynésie officiellement en état d’urgence

Face à des chiffres qui ne font qu’augmenter tous les jours et un hôpital proche de la saturation, un couvre-feu a été instauré partout en Polynésie à partir d’aujourd’hui de 21 heures à 4 heures du matin, et un confinement le dimanche à Tahiti et Moorea.

Pour ces dernières 24 heures, on dénombre 1 117 nouveaux cas, 200 hospitalisations en cours (2 de plus que hier) dont 30 en réanimation -dont 26 dans les établissements périphériques-, et on déplore 3 décès en 24 heures portant le nombre total de personnes décédées depuis le début de l’épidémie à 184.

Retrouvez la courbe de l’évolution de l’épidémie en Polynésie et les chiffres dans le Pacifique en cliquant ICI.