Comment bien porter un masque de protection ?

Pas facile de s’habituer à cet accessoire qui s’invite dans notre quotidien. Selon les autorités, le masque est devenu un élément indispensable pour se protéger du virus mais le porter n’est pas un geste anodin. Remuna Tevaearai, préparatrice en pharmacie, nous montre comment le mettre de manière efficace :

« Le plus important c’est de se laver les mains surtout avant. (…) Quand on récupère, toujours par les élastiques, et non par devant ou par derrière. Le fait de toucher devant contamine le masque et du coup, il ne sera plus utilisable. Quand tout est bien installé on pince au niveau du nez pour bien positionner et après on tire bien jusqu’en bas. Ce qu’il ne faut pas faire c’est trop baisser, ni mettre que sur la bouche, parce que le nez aussi respire du coup (…) C’est bien de tout couvrir, du nez jusqu’au menton ».

Le port du masque est utile pour limiter les postillons et donc les risques de contamination. S’il n’y a aucune contre-indication chez les adultes, chez les enfants, en revanche, il faut rester prudent, comme l’explique Philippe Gestas, pédiatre : « Médicalement, le masque pour les enfants de moins de 3 ans est à proscrire parce que l’enfant peut mal respirer, peut faire une hypoxie, et puis surtout il peut être incapable, quand il commence à avoir un malaise, de l’enlever selon les masques. À moins de 3 ans, il faut proscrire le masque chez les enfants. De 3 à 6 ans, il n’y a pas d’indication à mettre un masque à l’école. Au niveau de l’élémentaire, il n’est pas recommandé mais les enfants qui veulent le mettre, pourquoi pas et leur apprendre progressivement à vivre avec un masque, savoir le porter, savoir l’enlever surtout, ne pas le plier, que l’intérieur ne soit pas en contact avec l’extérieur etc. C’est une méthode éducative qu’il faut prendre en compte actuellement. »

Et sachez qu’un masque chirurgical a un temps d’utilisation de 4 heures, un masque FFP2, de 8 heures. Tous les deux doivent se jeter à la poubelle après avoir été utilisés.