“Cap sur l’hexagone”, un événement pour préparer sa vie étudiante en métropole

En partenariat avec la Direction de l’éducation et des enseignements et l’Université de la Polynésie française, le gouvernement se mobilise pour le lancement d’un événement dématérialisé baptisé « Cap sur l’hexagone ».

Ce dispositif permettra aux étudiants de s’acclimater plus facilement à un nouveau mode de vie, de mieux connaître les structures administratives, de comprendre les rouages administratifs, de gagner en autonomie, mais aussi de rassurer et d’accompagner les familles en leur offrant un accès à l’information.

Plusieurs thématiques seront abordées et prendront la forme d’escales selon le calendrier suivant :

– Du 20 avril au 29 avril : Escale admnistration

– Du 02 au 13 mai : Escale finances

– Du 16 au 27 mai : Escale logements

– Du 30 mai au 10 juin : Escale transports

– Du 13 au 20 juin : Escale santé

– Du 24 juin au 1er juillet : Escale émotions

– Le 1er juillet : Escale partages

Chaque escale sera clôturée par un rendez-vous à 17h00 en distanciel le mercredi précédant la fin de l’escale. Les jours et les horaires ont été sélectionnés afin de permettre au plus grand nombre de familles d’être connectées. Ces temps d’échanges seront animés par les référents du projet et les partenaires, tels que le Centre d’information et d’orientation de Polynésie française, l’Association des Juristes de Polynésie française, la MGEN, le haut-commissariat, etc.

L’escale partages marquera la fin de l’évènement. A l’inverse des escales précédentes, celle-ci aura lieu en présentiel et les modalités d’inscription seront diffusées sur le site internet dédié. A cette occasion, un cocktail se tiendra le 1er juillet prochain et sera ouvert aux étudiants et aux familles, souhaitant poursuivre les échanges sur les modalités d’une première installation en métropole ou au Canada. Les temps d’échanges seront marqués par des témoignages d’étudiants et de parents mais aussi par le partage de conseils des différents partenaires.

L’évènement débute ce mercredi 20 avril et est accessible en cliquant ICI