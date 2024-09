Avenir incertain et situation financière fragile pour Air Moana

La compagnie aérienne Air Moana serait dans une position extrêmement fragile. Selon nos informations, en grande difficulté, elle nécessiterait une injection de 4 milliards de Fcfp pour assurer la poursuite de ses opérations et éviter la cessation d’activité à court termes.

Jeudi dernier, une réunion décisive se serait tenue entre le gouvernement et les bailleurs de fonds susceptibles d’apporter un soutien financier. Malgré les enjeux et les discussions engagées, l’avenir de cette compagnie et de ses plus de 200 salariés semble plus que jamais incertaine.

Le président de l’assemblée aurait également été sensibilisé sur la situation de la compagnie. Le sujet pourrait être évoqué demain jeudi, lors de l’ouverture de la session budgétaire, à suivre en direct web sur TNTV.

À ce jour, une certitude, la compagnie n’est pas assignée au tribunal.