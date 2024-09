Apetahi express : test réussi pour la future ligne entre la Presqu’ile et Papeete

Test réussi ce mardi matin pour l‘Apetahi Express. Le navire a relié Papeete à Faratea en 1h et 05 minutes. Un test qui a aussi permis au capitaine Faraire Faaora « de voir les infrastructures à quai, voir de quoi on a besoin pour bien sécuriser le navire à quai. »

À la Presqu’ile on se réjouit. Pour le tavana de Taiarapu Est Anthony Jamet, l’offre « va plaire à la population en matière de transport. Non seulement permettre la fluidification de la circulation, mais en même temps offrir un nouveau moyen de transport en toute sécurité, pour rejoindre dans les plus brefs délais la commune de Papeete, la grande agglomération ».

Pour rendre ce trajet accessible à tous, la compagnie prévoit de proposer un ticket Taiarapu-Papeete à 1000 Fcfp l’aller simple.

« C’est vrai que la ligne est 3x plus longue que celle de Moorea, et on arrive à se mettre au même tarif que Moorea, tout simplement parce qu’on vient en extension d’une ligne existante, explique le directeur général du groupe Tuatea, Samuel Matton. C’est-à-dire qu’on a rajouté Taiarapu sur la ligne des raromatai que fait déjà l’Apetahi express. »

Un tarif attractif, donc, mais des trajets limités, avec seulement 3 rotations par semaine pour commencer.

« La compagnie armatrice de l’Apetahi express avait envisagé une rotation plus régulière sur la côte Ouest il y a quelques années, mais le problème, c’est que le coût de l’opération était tel que le prix devenait rédhibitoire pour les usagers. Donc là, il serait intéressant d’étudier la rentabilité de cette nouvelle desserte, pour savoir si une desserte plus régulière pourrait être mise en service » déclare le ministre des Transports Jordy Chan.

Si tout se déroule comme prévu, la ligne sera mise en service début octobre, à l’issue du diagnostic de sécurité.