La compagnie Apetahi Express demande le redressement judiciaire

Concurrencée sur la desserte des Raromatai, Apetahi Express demande le redressement judiciaire. Ce jeudi, la compagnie a indiqué avoir sollicité le Tribunal du Commerce de Papeete pour « garantir sa pérennité dans un contexte où l’excès d’offre de transport à passagers sur les Raromatai met en péril l’équilibre économique de l’ensemble des acteurs du secteur » .

Lancé en mars 2021 avec l’Aremiti 5, Apetahi Express a été mis en service en juillet 2023 pour « répondre aux attentes des passagers » , écrit la compagnie. « Malgré ses efforts, les conditions de marché n’ont cessé de se détériorer » , déplore-t-elle.

Premier motif invoqué par Apetahi Express, l’a montée en flèche l’augmentation des coûts, notamment du carburant, passé de 64 à 90 francs le litre en 2022, alourdissant ses charges d’exploitation. Second motif, la concurrence de l’aérien et d’Air Moana, qui a commencé à desserir les Raromatai en février 2023, créant selon Apetahi les conditions d’une « guerre commerciale intense entraînant une chute drastique des prix sur l’ensemble du marché » . « Malgré une hausse significative de son chiffre d’affaires grâce à des ajustements stratégiques opérés en 2024 (augmentation des tarifs, ajout de la desserte de Maupiti et introduction du fret léger), l’entreprise n’a pas encore atteint le point d’équilibre financier. En 2023, un déficit de 380 millions de francs a été enregistré, aggravé par des retards dans les financements prévus » , poursuit le communiqué.

La décision de redressement, note la compagnie, est « courageuse et nécessaire pour sauvegarder ses activités, ses emplois et son rôle essentiel dans le transport maritime des populations des Raromatai. La démarche doit offrir à l’entreprise le temps et les ressources nécessaires pour consolider son modèle économique et atteindre la rentabilité, prévue au second semestre 2026 (…) La préservation d’un service de transport fiable, durable et accessible passe par un cadre concurrentiel équilibré » .

Perspectives avancées par la compagnie pour poursuivre son activité, l’ajout de la desserte de Taiarapu en ligne régulière et une « optimisation continue de ses opérations » . La direction indique travailler « activement avec ses partenaires pour finaliser un financement destiné à soutenir la trésorerie et accompagner ce repositionnement commercial » .

« La procédure de redressement est un outil clé pour traverser cette période de turbulence et garantir un avenir stable et durable pour Apetahi Express, ses ambassadeurs, ses passagers et l’économie des Raromatai. Un remerciement particulier est adressé aux 100 000 passagers que la compagnie aura transportés en 2024, ainsi qu’aux partenaires qui la soutiennent chaque jour » , conclut le communiqué.