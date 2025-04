Le BTS SAM du lycée du Diadème remporte le Trophée d’Argent du concours national « Je filme ma formation »

Chaque année, plusieurs centaines d’établissements participent au concours national « Je filme ma formation » , organisé par les ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et du Travail et de l’Emploi. Une façon de promouvoir les filières auprès du grand public, des familles et des jeunes en orientation.

En l’absence des treize étudiantes du lycée du Diadème de Pirae, c’est la Déléguée de la Polynésie française à Paris, Sarah Teriitaumihau, accompagnée par une partie de son équipe, qui s’est déplacée à la cérémonie de remise des prix et reçu le Trophée d’Argent au nom des étudiants. « Sur scène, elle a salué leur engagement ainsi que l’implication des équipes éducatives du lycée Diadème Te Tara O Maiao, qui illustre la qualité et le dynamisme de l’enseignement en Polynésie française » .

« Cette distinction nationale met en lumière le regard créatif, collectif et engagé des étudiants sur leur parcours d’apprentissage, tout en valorisant les compétences acquises et la richesse des enseignements dispensés localement » , salue encore la Délégation.

Dans leur vidéo (à visionner ICI), les étudiants ont choisi de présenter leur formation à travers la métaphore d’un voyage en avion. « Chaque étape de ce vol symbolique invite à découvrir les spécificités du BTS SAM, les matières étudiées et les valeurs portées par ces 13 jeunes femmes, en lien étroit avec leur culture et leur environnement » . Olivier Ginez, jury du concours, directeur général de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP), a tenu à féliciter personnellement « le travail remarquable » de ces étudiantes de Pirae.