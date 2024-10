Allô titi mama : une ligne téléphonique en soutien à l’allaitement

L’association Te u o te ora œuvre depuis plusieurs années en Polynésie française pour promouvoir l’allaitement maternel, que ce soit via des interventions régulières dans les Maisons de l’Enfance, via des animations et des ateliers lors de la Semaine mondiale de l’allaitement, ou encore en conseillant les parents dans leur parcours d’allaitement.

Cela fait deux ans que l’association travaille sur le projet d’ouverture d’une ligne téléphonique afin d’accompagner les parents à chaque étape de l’allaitement en les conseillant et les soutenant. Une initiative rendue aujourd’hui possible grâce au soutien financier de Vodafone, Gaz de Tahiti et Allianz Assurance.

À compter du lundi 14 octobre, le 89 600 800 sera ouvert 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures. Au bout du fil, une équipe de 29 bénévoles composée d’aides-soignantes en maternité, de sages-femmes, de puéricultrices, de pédiatres et d’infirmières de PMI. Tous ont suivi une formation spécialisée organisée par l’association en mai 2023, avec la participation de deux experts venus du Canada et de la France.

Bien que le numéro ne soit pas gratuit, si une personne ne dispose pas de crédit pour passer un appel, l’association propose de les rappeler afin qu’elle puisse accéder au service sans barrière financière.

Cette ligne est destinée aux familles concernées par l’allaitement qui se posent des questions à ce sujet ou éprouvent des difficultés. Elle n’est pas une ligne d’urgence médicale.

L’association organisera par ailleurs une grande tétée au parc Paofai le samedi 19 octobre, à l’occasion de la Semaine mondiale de l’allaitement.

Plus d’informations ICI