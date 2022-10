Semaine mondiale de l’allaitement maternel : le programme

Pour rappel, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de vie pour favoriser chez les bébés, une meilleure croissance, un développement harmonieux et un bon état de santé.

La Direction de la santé, en partenariat avec l’association Te ū o te ora, organise un événement au parc Aorai Tinihau le mercredi 19 octobre de 13 heures à 16 heures 30 avec des animations et des stands sur des thématiques suivantes : “Des conseils sur l’allaitement maternel”, “L’alimentation pendant la grossesse et l’allaitement”, “Allaitement et reprise du travail”, “Expériences : l’allaitement au Québec”, “L’association Te Ū O Te Ora”, “La maison de naissance Tumu Ora”, “Parent Autrement à Tahiti” et des animations : portage bébé, Pilates prénatal, Belly painting et l’’association Zéro Déchets Tahiti.

La Direction de la Santé organise en partenariat avec le CHPF des conférences pour les professionnels, animés par des experts du Québec, à l’amphithéâtre du CHPF.

Le programme :