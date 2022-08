Air Tahiti Nui reprendra les vols vers le Japon en 2023

Dans un article, le site spécialisé Air Journal annonce que la compagnie au tiare “devrait proposer au printemps prochain quatre vols par semaine entre Papeete et Tokyo, contre deux actuellement prévus cet hiver”.

Contacté, Air Tahiti Nui annonce qu’elle reprendra la desserte en 2023 à raison d’une “fréquence par semaine en hiver et éventuellement selon la fréquentation, 2 fréquences en été.

Avant la crise, Air Tahiti Nui proposait 2 vols par semaine, on ne double donc pas nos fréquences”, précise ATN.

Air Tahiti Nui assure actuellement 4 à 5 rotations entre Papeete et Los Angeles, 6 à 7 entre Papeete et Paris, et 2 à 3 entre Papeete et Auckland.

Par ailleurs, dès le 4 octobre, il sera possible de se rendre directement à Seattle au départ de Tahiti sur la compagnie au tiare, à raison de deux vols par semaine.