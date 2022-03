Des vols directs Papeete – Seattle à partir du 4 octobre

Dès le 4 octobre, il sera possible de se rendre directement à Seattle au départ de Tahiti, à raison de deux vols par semaine. “L’ajout de cette desserte aux fréquences déjà programmées sur notre hub de Los Angeles, en vols secs et en prolongation jusqu’à Paris, porte le total des vols opérés par Air Tahiti Nui sur l’Amérique du Nord en haute saison à 15 fréquences hebdomadaires” a indiqué Michel Monvoisin, président directeur général d’Air Tahiti Nui.

“Air Tahiti Nui est ravie de pouvoir compter sur de nouveaux partenaires puisqu’elle pourra désormais s’appuyer à Seattle sur Alaska Airlines qui est la compagnie aérienne de référence dans une région par ailleurs avide de nouvelles destinations” a ajouté Mathieu Bechonnet, le directeur général de la compagnie au tiare.



Nat Pieper, vice-président Senior flotte, finance et alliances d’Alaska Airlines accueille ce

rapprochement avec enthousiasme : “Qui n’a pas rêvé d’aller un jour à Bora Bora ? Nous sommes très heureux d’accueillir Air Tahiti Nui dans un partenariat l’associant à un ensemble de grandes compagnies globales qui permettra d’encore mieux connecter la côte Ouest américaine au Pacifique Sud. Nos clients vont adorer cette nouvelle connexion directe à l’incroyable destination qu’est la Polynésie française avec une compagnie proposant un service de classe mondiale à bord de ses magnifiques Dreamliner 787-9”.

Alaska Airlines est le 5ème plus gros transporteur américain. La compagnie est aussi l’une des plus populaires des Etats-Unis en ayant obtenu 12 années de suite le titre de meilleure compagnie traditionnelle. Basée à Seattle, Alaska Airlines offre près de 1 200 vols quotidiens à destination de 120 villes Nord-américaines incluant le Canada et le Mexique, et plus au Sud, le Costa Rica ou Belize.



Les réservations devraient s’ouvrir en avril. Les clients d’ATN pourront utiliser leurs Miles Club Tiare sur le réseau d’Alaska Airlines, et ils pourront également gagner des Miles Club pour tous les voyages qu’ils effectueront avec Alaska Airlines au-delà de Seattle. Les clients d’Alaska Airlines pourront quant à eux gagner ou utiliser leurs miles Mileage Plan en voyageant avec Air Tahiti Nui.