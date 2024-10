À l’approche de la saison chaude, l’imposant talus qui domine le CESEC sécurisé  

La saison chaude est synonyme de précipitations abondantes et, avec elles, un risque d’éboulements et autres glissements de terrain.

Pour éviter de telles mésaventures dans le quartier situé sur les hauteurs du CESEC, le Pays s’attèle actuellement à sécuriser l’imposant talus en procédant à des travaux de gunitage. Car plusieurs habitations sont situées aux abords de la falaise, ce qui ne rassure pas les riverains.

« Tout le monde s’inquiète quand la pluie tombe », témoigne Etau, un habitant du quartier. « Je m’inquiète également », dit un autre, Apera, « mon fils habite ici avec sa femme, avec mon petit-fils. Et quand il pleut, je pense à eux. Surtout qu’en dessous, ça s’est déjà effondré ».

De la route, les automobilistes peuvent prendre la mesure du danger. « Ça craint pour leurs vies. Les jours de pluie, surtout », souligne l’un d’eux.

Les travaux de sécurisation, qui doivent s’achever au mois de janvier, sont donc de nature à rassurer les riverains, mais aussi les membres du CESEC. Sa présidente espère que le gunitage de la paroi permettra d’éviter son éboulement.

« Je pense que le Pays et l’Équipement ont réfléchi, qu’ils ont mis le maximum pour sécuriser les lieux. Tu as quand même l’État -le Haut-commissariat, Ndlr-, le Pays -la Présidence, Ndlr-, juste en bas. C’est quand même malheureux si on ne vient pas en aide à ces personnes que l’on côtoie tous les jours », indique Voltina Roomataaroa-Dauphin.

Malgré tout, le phénomène naturel de l’érosion gagne du terrain. Certaines familles ont d’ores été déjà été contraintes de quitter les lieux en raison des risques.