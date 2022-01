18 familles reçoivent les clés de leur nouveau logement OPH

Les autorités du Pays ont procédé ce matin à la remise des 18 clés de la résidence Vaiopoia, à Papara.

La résidence se compose de 18 maisons jumelées, de 45 places de stationnement, d’une maison de quartier et d’une aire de jeux, implantées sur un terrain de 8 354 m². Les logements se répartissent en huit F3 d’une superficie de 66 m², six F4 de 85 m² et quatre F5 de 115 m², et disposent chacun d’un jardin privatif et clôturé d’une superficie comprise entre 175 et 300 m² avec étendage à linge individuel. Ils sont destinés à la location simple pour des familles aux revenus inférieurs à 2 SMIG.

La maison de quartier dispose d’une salle de réunion de 26 m², d’un bureau de 9 m² et de deux sanitaires, et à l’extérieur d’une terrasse couverte de près de 32 m².

L’aire de jeux de la résidence de Vaiopoia offre quant à elle trois espaces récréatifs différents :

un espace de jeux pour les enfants (toboggan, jeux à ressort, portique) ;

un espace « fitness » pour les plus grands, équipé d’une structure multi-activités street-workout,

un terrain de pétanque pour les adultes.

Les loyers d’équilibre ont été fixés à :

53 600 Fcfp pour les F3

69 500 Fcfp pour les F4

85 300 Fcfp pour les F5

Les ménages éligibles pourront bénéficier de l’aide familiale au logement au titre de leur location.

Cette résidence est le fruit de 16 mois de travaux. Le coût global de l’opération s’élève à 614 millions de Fcfp, financés au titre du contrat de projets 2015-2020 à hauteur de 227 millions de Fcfp par l’Etat, de 302 millions de Fcfp par le Pays, et de 85 millions de Fcfp sur les fonds propres de l’OPH.

La nouvelle maison de quartier de la résidence Mahitihiti, à Papara, a également été inaugurée. Elle dispose d’une salle de réunion de 35m² et d’un bureau de 9m², d’une salle d’archives de 7m² et de deux sanitaires. A l’extérieur, le bâtiment offre une terrasse couverte de près de 48m² avec une rampe d’accès PMR et se complète par 3 places de parking (dont 1 PMR).

Les travaux ont duré 8 mois, pour un coût global de plus de 33 millions de Fcfp, intégralement financés par une subvention du Pays. La gestion de la maison de quartier sera assurée par l’association des locataires de Mahitihiti, présidée par Jacques Taata.