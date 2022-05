12ème édition des Floralies du 19 au 29 mai

Cette nouvelle édition est née d’une convention de partenariat entre les professionnels de la filière horticole et la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL).

La fédération a ouvert l‘exposition aux artisans, aux apiculteurs et même aux agriculteurs pour l’occasion.

“Ça fait 12 ans qu’on parle, qu’on valorise le métier d’horticulteur. Il y a le volet ornemental. Vous avez aussi le secteur agricole. L’agriculture qui est le volet de l’alimentation. Et le volet de la santé, représenté par les plantes dépolluantes, les plantes médicinales, les aromates. Vous avez aussi les artisans qui sont là. On a invité tous les secteurs primaires à se joindre à la fête des horticulteurs” a déclaré Patricia Hoata, présidente de la fédération horticole Hei Tini Rau.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“Les Floralies rassemblent les passionnés, les professionnels et les amateurs. Organisées depuis 2010, les Floralies sont passées de la simple exposition végétale à une recherche esthétique et culturelle. La dimension artistique est devenue incontournable. L’objectif étant de transmettre une passion et un savoir-faire botanique. C’est un évènement incontournable du calendrier officiel des manifestations du Pays, très attendu de la filière horticole” ajoute-t-elle.

70 exposants sur place

L’association Hei Tini Rau compte désormais une vingtaine d’associations d’horticulteurs et s’efforce chaque année d’innover en mettant en avant le potentiel environnemental de la Polynésie française et le savoir-faire des horticulteurs. Pour cette nouvelle édition, 70 exposants sont présents. Il s’agit là d’une belle occasion pour les exposants locaux de faire découvrir leurs plantes, leurs fleurs et leurs savoir-faire.

Par passion, vocation, reconversion ou souvent sur les pas des Metua, ils sont nombreux à faire partie de ce secteur d’activité, pourvoyeur d’emplois, de revenus et lieu de transmission entre les générations. “La culture florale a plusieurs fonctions, elle exerce aujourd’hui un rôle de cohésion sociale forte, mais aussi un rôle économique, environnemental et culturel. Son impact sur le développement humain vient renforcer tout l’intérêt de soutenir ce type d’agriculture” a souligné Philippe Couraud, directeur du service de l’agriculture.