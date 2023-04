Territoriales : les bureaux de vote sont ouverts

Les bureaux de vote viennent d’ouvrir, ce dimanche matin, où près de 210 000 électeurs sont invités à exprimer leur suffrage pour le premier tour des élections Territoriales.

Pour atteindre le second tour, les sept listes en course doivent obtenir au minimum 12,5 % des voix. Et entre 5% et 12’5% pour pouvoir fusionner avec une autre liste.

Si une liste atteint 50% des suffrages exprimés, elle est élue dès le premier tour. En cas de second tour, prévu le 30 avril, la liste arrivée en tête obtient une prime majoritaire de 19 sièges sur les 57 de l’Assemblée. Le reste des sièges est réparti à la proportionnelle, en fonction des scores des différentes listes.

Une fois élus pour 5 ans, les 57 représentants de l’assemblée ont la charge de désigner le président de l’institution, puis celui du Pays qui compose, ensuite, son gouvernement.