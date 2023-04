Raiatea : les jeunes électeurs mobilisés

Dès l’ouverture des bureaux de vote, les électeurs faisaient la queue à Raiatea. Dans la foule, de jeunes électeurs, comme Heremoana et Hinaura, 18 ans à peine, et qui votent pour la toute première fois.

« J’ai dû regarder comment les autres procédaient. Mais après ça allait. Des personnes m’ont aidée et ça s’est bien passé », sourit Hinaura.

Pour Heremoana aussi ce scrutin est une découverte : « quand je suis entré, je ne savais pas où trop aller. Je me suis fié à mon instinct (…) C’est un peu stressant quand même et j’étais aussi hésitant ».

« La seule façon de se faire entendre, c’est d’aller voter »

Pour ces deux jeunes électeurs, cette première participation à une élection était importante t à leurs yeux, car elle déterminera le futur visage de la représentation politique du Pays.

« On reproche souvent aux hommes politiques de ne pas nous entendre. La seule façon de se faire entendre, c’est d’aller voter (…) Le jeunes attendent un changement positif, que ça nous avantage, nous », souligne Hinaura.

Voter est un droit et même un devoir. Heremoana et Hinaura en ont bien conscience et Ils répondront de nouveau présents au second tour.