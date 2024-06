Naumi Mihuraa, candidate libre à l’épreuve des législatives

Naumi Mihuraa, 35 ans, est originaire de l’île sacrée de Raiatea. Cela fait 10 ans qu’elle travaille à l’Assemblée de la Polynésie française en tant que collaboratrice en charge du suivi des dossiers des îles Sous-le-Vent auprès des maires et des élus de l’Assemblée polynésienne : « Tu développes tes propres idées, tes propres projets, ta propre vision politique que tu as pour ton pays. Et quand tu n’es pas d’accord, il faut avoir le courage de débloquer un peu tout ce qui nous fait peur, et y aller pour porter la voix de ma génération. Cette voix qui est différente et nouvelle ».

La protection des langues polynésiennes, la santé ou encore la question du centre des intérêts matériels et moraux concernant la fonction publique : des thématiques importantes que Naumi Mihuraa et son suppléant, Pari Oito, veulent défendre prioritairement à l’Assemblée nationale : « Un thème qui nous tient à cœur, puisque moi-même en tant que jeune polynésienne ,j’ai eu à faire face à ces difficultés, c’est le foncier. On dit tous qu’on est prioritaire, mais dans la réalité, c’est beaucoup de terres en indivision. Donc, on va se battre pour protéger nos terres et faciliter l’accès aux natifs et aux personnes qui ont une certaine durée de résidence. Cela va nous amener à modifier l’article 74 de la Constitution. Et qu’on puisse venir préciser ensuite cela dans la loi organique du Pays ».

Naumi et son suppléant participent sans bannière politique aux législatives dans la 3ème circonscription. Ils ne donnent aucune consigne de vote concernant les autres circonscriptions.