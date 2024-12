Une « réaction mitigée ». Moetai Brotherson n’a pas applaudi des deux mains l’annonce du nouveau gouvernement central. « Déjà, c’est un gouvernement très à droite, mais ça, c’était déjà le cas auparavant », a-t-il déclaré.

« Une bonne nouvelle » toutefois, selon lui, la reconduction de Jean-Noël Barrot au ministère des Affaires étrangères.

« J’avais déjà entamé des discussions avec lui sur tout ce qui est processus de décolonisation. Cela va me permettre de ne pas perdre de temps à réexpliquer à un nouveau ministre. Surtout que sa position était plutôt favorable à la tenue de discussions multilatérales en juin lors du Comité des 24 », s’est félicité le président du Pays.

Parmi les « nouveaux venus » : Eric Lombard, nommé ministre de l’Economie et autrefois directeur général de la Caisse des dépôts (CDC).

« C’est quelqu’un que je connais indirectement puisqu’on a beaucoup discuté avec la CDC pour de nouveaux modes de financement des logements intermédiaires. On verra à l’usage si Bercy est toujours aussi intraitable ou s’il y a moyen de discuter », a indiqué Moetai Brotherson.

Celui-ci a annoncé qu’il se rendrait à Paris le 11 janvier pour rencontrer plusieurs ministres du nouveau gouvernement, en premier lieu Manuel Valls qui récupère le portefeuille des Outre-mer.

« Il était convenu avec l’ancien ministre des Outre-mer qu’un Conseil interministériel des Outre-mer se tienne au mois de mars. Je vais déjà prendre attache avec Manuel Valls (…) pour confirmer le maintien de ce CIOM. Et puis on a commencé à collecter auprès des différents ministres (…), des tavana, et des différentes institutions pour voir quels sont les sujets qu’ils aimeraient voir inscrits à ce CIOM. Il y a des sujets d’ordre financier et d’autres d’ordre statutaire », a-t-il dit.

Moetai Brotherson entend aussi inviter le nouveau résident de la rue Oudinot en Polynésie pour qu’il « se rende compte par lui-même, à la fois des potentiels, mais aussi des difficultés et de la spécificité de notre fenua ».

A Paris, le président du Pays n’exclut pas de s’entretenir avec le Premier ministre si l’agenda de François Bayrou le permet.