Minarii Galenon : « nous voulons vraiment mettre l’humain au cœur de nos préoccupations »

Tahiti Nui Télévision : Est-ce que c’est vrai que vous avez appris seulement ce lundi matin que vous seriez nommée vice-présidente ?

Minarii Chantal Galenon, vice-présidente de la Polynésie : « Oui, tout d’abord, je voudrais remercier ma collègue vice-présidente Eliane pour tout ce qu’elle a fait pour nous. Et oui, c’est vrai que j’ai appris ce matin, à 7 heures du matin, ma nomination en tant que vice-présidente. »

TNTV : Alors, c’est vrai que vous gagnez la vice-présidence, mais en même temps, vous perdez le Logement. Le président Moetai Brotherson a annoncé qu’il reprenait ce portefeuille et qu’il allait en faire une priorité. Est-ce que c’est quand même une petite déception pour vous ?

Minarii Chantal Galenon : « Oui, c’est une petite déception, mais cependant c’est le président qui reprend le portefeuille. Quelque part, ça me rassure étant vice-présidente. Je pourrais vraiment travailler aussi avec lui sans problème. »

TNTV : Moetai Brotherson a annoncé que vous seriez chargée notamment des questions des minorités sexuelles, les LGBTQR+. Est-ce que vous avez déjà des projets pour ces personnes pour peut-être les valoriser dans la société ?

Minarii Chantal Galenon : « Alors si vous voulez, j’attends d’abord de rencontrer les associations, les responsables avant de vous donner des nouvelles. Vous savez, c’est un sujet très sensible et il faut vraiment discuter avec les partenaires concernés. »

TNTV : Votre portefeuille au principal, ça reste la solidarité. Est-ce que, comme le soupçonnait Edouard Fritch lors de la campagne, la suppression de la TVA sociale a mis en difficulté ce portefeuille de solidarité et les aides qui peuvent être données ?

Minarii Chantal Galenon : « Dans l’immédiat, non. Personnellement, je n’ai pas ressenti justement des difficultés depuis la suppression de la TVA sociale. Cependant, je sais que je serai plus proche de la population et surtout être à leur écoute et les aider un maximum. Et le fait que le président m’ait laissé les solidarités est aussi un signe fort. C’est-à-dire que nous voulons vraiment mettre l’humain au cœur de nos préoccupations.«

TNTV : C’est-à-dire qu’il n’y aura pas de baisse prévue, en tout cas, des aides ? Ce n’est pas là-dessus qu’on peut faire des économies de dépense ?

Minarii Chantal Galenon : « Non, pas du tout puisque les aides jusqu’à présent ont été octroyées sans problème. Et tout le gouvernement est d’accord et le président pour dire que nous devons soutenir la population dans tous les problèmes sociaux que nous rencontrons.«

TNTV : Jusqu’à présent, la culture et l’artisanat étaient des ministères à part entière. Simplement, maintenant, on voit que ce sont des ministres en charge de l’artisanat, en charge de la culture. On a le sentiment donc que ça affaiblit un petit peu ces domaines. Or, ce sont des domaines très importants traditionnellement pour le Tavini. Qu’est-ce que vous avez à répondre là-dessus ?

Minarii Chantal Galenon : « Je pense que les deux ministres qui ont été choisis justement pour assurer ces deux portefeuilles sont au fait même de toutes ces problématiques puisque le président disait ce matin que Nahema Temarii a été plébiscitée par les artisans. Et je trouve qu’il faut être à l’écoute de la population et puis Ronny est dans la culture. Vous savez qu’il a toujours été proche de la culture. Donc il n’y a aucun problème de ce côté-là. Je pense qu’il faut aussi des personnes impliquées. Et là, je pense que ces deux ministres sont vraiment bien choisis. »