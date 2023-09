Pacific Islands Forum Women Leaders Meeting à Suva, Fidji

L’événement a débuté jeudi par un hommage aux femmes victimes de violences. La ministre a tenu à mentionner le récent féminicide de Taravao et a demandé à l’assemblée d’observer une minute de silence.

Minarii Galenon souhaite qu’une campagne de sensibilisation à l’image de la « Black Thursday Campaign » qui se fait à Fidji soit mise en place en Polynésie.

Selon la ministre, il est nécessaire de faciliter le travail des services concernés par l’égalité des Genres et d’inclusion sociale, manquant de ressources humaines et financières, à travers la simplification de la collecte et le traitement des données.

« Le plan de mise en œuvre de la stratégie de résultats de la 14e Conférence triennale sur les femmes du Pacifique n’a jamais été adopté. Nous devons aller encore plus loin que la déclaration. Nous avons besoin d’actions, d’actions urgentes pour protéger nos Femmes, nos Familles des violences ainsi que des effets du changement climatique », a estimé Minarii Galenon.