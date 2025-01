« La honte doit changer de camp » : Minarii Galenon apporte son soutien à la victime brûlée par son compagnon

La terrible tentative de féminicide à Punaauia, le soir du 31 décembre, fait réagir la classe politique. Ce vendredi, la Vice-présidente du Pays Minarii Galenon, en sa qualité de ministre chargée des Familles, s’est fendue d’un message de compassion adressée à la victime, âgée de 45 ans, brûlée au 3e degré sur 90% de son corps par son compagnon. Celui-ci l’avait aspergée d’essence avant de s’immoler, brûlant 40% de son corps. Comme l’ont indiqué nos confrères de Polynésie la 1ere, le couple avait été transporté aux urgences du Taaone, la victime étant dans un état critique.

« Cet acte de violence conjugale est inacceptable, et requiert une condamnation unanime par tous les responsables politiques que nous sommes, écrit Minarii Galenon. Les violences contre les femmes, en particulier celles commises par leur conjoint, constituent un fléau de notre société polynésienne, encore trop souvent tabu car les victimes ont honte. La honte doit changer de camp, ce sont les auteurs de ces violences qui doivent porter l’humiliation de leurs actes indignes et de leurs comportements injustifiables dans notre société » , poursuit-elle.

L’ancienne présidente du Conseil des femmes de Polynésie adresse son soutien à la victime « dans son combat pour survivre, ainsi qu’à ses proches qui la soutiennent » , et promet que le gouvernement « va intensifier ses actions afin de protéger les femmes en danger de violences intrafamiliales ou conjugales, et de mieux les accompagner dans la sortie de cette spirale » , chaque femme devant pouvoir « vivre sans peur, dans un environnement sûr et digne » .