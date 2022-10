Economie, tourisme : Edouard Fritch rencontre Lixiao Tian, nouveau consul de Chine en Polynésie

Les effets du changements climatiques, la protection de la zone économique exclusive contre le pillage et la pêche illégale et de la nécessité d’une transition énergétique ont été évoqués. Le Consul de Chine a indiqué les ambitions de son pays dans la réduction des gaz à effets de serre pour les années à venir et de la disponibilité d’un partenariat dans les énergies douces.

Le Consul de Chine a été informé de l’organisation par la France d’un « One Planet Summit » spécialement dédié aux Iles en novembre 2023 à Tahiti.

Le président Edouard Fritch a fait part à son interlocuteur de son souhait de relancer la prospection du marché touristique chinois en faveur de notre destination. Lixiao Tian a assuré le président Edouard Fritch de son soutien pour le renforcement de la coopération économique, commerciale, culturelle et éducative.