Législatives : Tematai Le Gayic, 21 ans et député à l’Assemblée nationale

Un trio de députés 100% Tavini Huiraatira : pour ce second tour des législatives, Moetai Brotherson, Steve Chailloux et Tematai Le Gayic l’ont emporté. Ce dernier, âgé de seulement 21 ans, l’a emporté (50,6%) -de peu- face à Nicole Bouteau (49,4%), dans la première circonscription.

Originaire de Papara par son père et des Australes par sa mère, le jeune homme avait confié, alors qu’il était en pleine campagne, vouloir être le nouveau visage de l’échiquier politique local : “Il y a un manque de confiance de la part des jeunes. Beaucoup ne vont pas voter parce qu’ils ne voient plus l’importance de la politique. (…) Moi je suis jeune, et ce que je leur dis, c’est que ‘si vous ne vous intéressez pas à la politique, ne vous en faîtes pas, car la politique va s’intéresser à vous’. Donc il faut cet engagement”. Tematai est diplômé de deux licences effectuées en métropole : en histoire et en sciences politiques.

Deux problématiques récurrentes interpellent le nouveau député : l’emploi d’abord. Selon lui, trop de jeunes Polynésiens s’expatrient et ont du mal à trouver une place à leur retour au fenua. Et le foncier, avec l’envolée des prix du marché. Il ambitionne à voter une loi pour mettre en place le statut de citoyenneté ma’ohi en y intégrant, entre autres, la protection de l’emploi et celle du foncier. “Par l’intermédiaire de cette citoyenneté ma’ohi”, l’indépendantiste veut faire “reconnaître notre peuple en tant que ma’ohi. Nous avons une histoire, des langues, des cultures, des coutumes. Aujourd’hui, on parle de rendre officiel les langues ma’ohi. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que dans la Constitution française, on ne reconnaît qu’un seul peuple, le peuple français, et on ne reconnaît qu’une seule langue, la langue française. Dès lors que le peuple ma’ohi sera reconnu en tant que peuple, on pourra rendre officiel les langues ma’ohi sur ce territoire”.

