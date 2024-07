Législatives : l’alliance autonomiste Amui Tatou porte deux députés sur trois à l’Assemblée nationale

Nicole Sanquer a été largement élue dans la deuxième circonscription en obtenant 55,89% des suffrages, soit plus de 6 points de plus comparativement au 1er tour. Elle retrouve donc le Palais Bourbon au sein duquel elle avait déjà siégé.

« Je suis heureuse (….) Je craignais la forte mobilisation du Tavini. L’appel que nous avons lancé aux abstentionnistes…ils nous ont entendus. Ils ont compris l’enjeu de l’élection. Je suis honorée », a-t-elle réagi.

Steve Chailloux avait lui-même annoncé l’élection de sa concurrente avant que les résultats globaux ne soient connus : « Je voudrais féliciter madame Sanquer (…) qui a remporté avec dignité cette élection (…) Je lui souhaite bonne chance pour ce mandat ». L’intéressé a précisé qu’il « n’était pas nécessairement candidat » à sa propre succession, mais que son parti l’y avait « poussé ».

– PUBLICITE –

Le député sortant a également sous-entendu que cette défaite était en partie due au bilan de l’exécutif local : « Il va falloir une remise en question de notre gouvernement (…) On en tirera les conclusions dans les prochains jours ».

Mereana Reid Arbelot a néanmoins sauvé les meubles pour le camp indépendantiste dans la troisième circonscription. Mais dans un mouchoir de poche avec un écart d’un peu plus de 500 voix sur Pascale Haiti-Flosse (50,87% contre 49,13%, selon les résultats provisoires).

« C’est très peu d’écart. J’ai pratiqué un métier avec beaucoup de pression. Ça me va bien », a déclaré la députée reconduite. L’élue siègera dans les rangs du Nouveau Front Populaire. « Il y a plusieurs composantes dedans. On va réfléchir à la meilleure solution (…) pour les intérêts des ultramarins », a-t-elle souligné.

« J’espère que cette union perdurera » Edouard Fritch

Moerani Frébault, élu dès le 1er tour, a annoncé qu’il se rendra ce dimanche à Paris. « On va voir la nouvelle configuration de l’Assemblée nationale (…) et voir de quelle manière on pourra faire avancer au mieux nos dossiers (…) Il faudra être à la hauteur des espoirs et des attentes de notre population », a-t-il dit. « On ne souhaite pas parler d’Indépendance ou d’autonomie. On veut parler des sujets qui intéressent les Polynésiens », a-t-il conclu.

Du côté des leaders politiques, le président du Tapura, Edouard Fritch, s’est félicité des résultats du scrutin : « C’est un sursaut des autonomistes auquel on assiste. Le regroupement des cinq partis autonomistes a provoqué un déclic (…) Ce soir, c’est l’autonomie qui a gagné (…) J’espère que cette union perdurera dans le temps ».

Le président Moetai Brotherson s’est, lui, dit « disposé à travailler avec tout le monde » sans « aucun problème ». En réponse aux critiques venues de son propre camp, il a annoncé qu’une réunion du Tavini se tiendrait ce dimanche : « On va en tirer les leçons (…) On va expliquer tous les efforts qui ont été faits par ce gouvernement. Je n’ai pas à rougir du bilan du gouvernement. Au contraire ».

Au vu des résultats globaux, il a estimé que la formation indépendantiste s’affirmait « comme le premier parti de Polynésie » : « On n’a jamais eu un pourcentage aussi élevé de la population qui vote pour le Tavini Huiraatira ».

Le chef de l’exécutif a enfin considéré que « le grand perdant » de la soirée électorale était le Amuitahiraa de Gaston Flosse dont l’épouse n’a pas été élue. « Est-ce qu’ils ne vont pas se réveiller demain avec mal aux cheveux ? », s’est-il interrogé, laissant entendre que des divisions au sein de la plateforme autonomiste pourraient rapidement apparaitre.

Depuis la commune de Faa’a, le maire et leader indépendantiste Oscar Temaru a pour sa part laissé poindre sa déception : « J’aimerais rappeler qu’on est dans un système antidémocratique. Qui ne respecte pas la liberté, l’égalité et la fraternité. Seul le Tavini Huiraatira a voté avec beaucoup de dignité. (…) Notre combat n’est pas terminé. On doit continuer à se mobiliser contre le système colonial ».