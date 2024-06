Législatives 2024 : à Paea, les urnes déménagent dans la salle Manu Iti

Il fallait marcher un peu plus que d’habitude ce matin à Paea pour rejoindre les urnes. Les travaux de désamiantage de l’école Vaiatu ont contraint la mairie à déménager les bureaux de vote dans la salle Manu Iti. Un site un peu plus enclavé qui a nécessité un plan d’évacuation pour assurer la fluidité de la circulation. « Il y a juste un accès entrée/sortie qui, de temps en temps, perturbe la circulation. Et quand les gens arrivent en même temps, cela crée des bouchons. On pourra peut-être améliorer ça au second tour » explique le Lieutenant Domingo, chef de centre.

Ils sont plus de 20 agents responsables de la sécurité à gérer la valse de véhicules avec l’appui d’une dizaine d’hommes de la police municipale, postés à l’entrée de la RT1. En dehors des questions d’accès, l’équipe municipale se réjouit de pouvoir éviter les contraintes propres aux salles de classe. « Quand nous organisions les élections à l’école, il fallait attendre la fin des classes le vendredi pour pouvoir faire la mise en place, alors qu’ici, on peut s’y prendre au moins une semaine à l’avance. C’est plus pratique et en plus de ça, les services techniques sont justes à côté » se réjouit Ahiti Toromona, chargé des élections à Paea.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« C’est plus simple pour la mise en place. Ce soir, les équipes n’auront pas à être mobilisées pour tout débarrasser et tout remettre la semaine prochaine » ajoute Tamara Lehartel, directrice générale des services de Paea.

– PUBLICITE –

L’équipe municipale n’écarte pas l’organisation des prochaines élections sur ce même site. « Le maire décidera, mais à mon avis, on restera ici pour les prochaines élections. C’est mieux, oui » admet Ahiti Toromona.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Vu le taux de participation, le changement ne semble en tous les cas pas avoir dissuadé les électeurs. À 13 heures, le taux de participation de 24,15% avait déjà dépassé le niveau des législatives de 2022 (23,69%) au premier tour.