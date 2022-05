“Je pense que j’apporterai un autre souffle” : Teura Iriti s’apprête à rejoindre le Tapura Huira’atira

Teura Iriti a déclaré aujourd’hui que son ralliement au Tapura Huira’atira allait être imminent. Depuis quelques jours, les réunions entre les équipes de la tavana se multiplient. La représentante non-inscrite à l’assemblée dit espérer impulser son courant de pensée dans la majorité : “Je suis autonomiste. (…) Au Tapura Huira’atira, ce sont mes anciens frères et sœurs qui viennent de la même formation. J’y sèmerai mon courant de pensée puisqu’aujourd’hui pour moi il s’agit d’avoir plus d’humanité, de respect, d’humilité, dans ce que l’on fait, et surtout plus de communication dans les décisions que l’on prend. Je pense que j’apporterai un autre souffle au sein du Tapura”.

Un ralliement auquel Teura aura mis du temps à confirmer : “J’ai mis du temps. Depuis le 18 mars et la disparition du groupe Tahoeraa Huiraatira à l’assemblée, (…) J’ai consulté ma base, j’ai consulté pas mal de personnes et surtout, j’ai regardé comment on pouvait intelligemment travailler ensemble pour que tout le monde puisse en bénéficier. (…) Mon équipe, ma majorité, me suivent dans les décisions que nous allons prendre ensemble. Ce n’est pas ma décision, ce n’est pas celle de Teura Iriti, mais celle d’un groupe qui m’a toujours accompagnée, et dans un esprit et une vision proches, de comment faire pour le pays et pour la commune. Car nous avons aujourd’hui la charge de mettre à profit et en action tous les projets que nous avons soumis”.

“Je sais qu’aujourd’hui, je peux apporter ma pierre au sein, sûrement, du Tapura Huira’atira.” Teura Iriti

Quand à créer à la place sa propre formation, la tavana de Arue répond : “Beaucoup me l’ont demandé, je ne le cache pas. Mais aujourd’hui, il s’agit de travailler plus intelligemment. Il faut donner du temps au temps. Nous sommes proches des élections qui arrivent. Oui, un mouvement doit se faire. Comment, je ne sais pas. Mais je sais qu’aujourd’hui, je peux apporter ma pierre au sein, sûrement, du Tapura Huira’atira. Vous continuerez à m’entendre au sein du parti auquel j’adhérerai”.