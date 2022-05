Édouard Fritch “content” d’accueillir Teura Iriti

Après le départ de Teura Iriti du Amuitahira’a de Gaston Flosse, des bruits de couloirs sont vite venus sous-entendre une adhésion prochaine de la tavana de Arue au Tapura Huira’atira. Interrogée la semaine dernière, Teura Iriti était restée très évasive sur un éventuel ralliement à la majorité.

Lundi soir à l’issue du conseil politique du Tapura, c’était au tour du président du Pays, Édouard Fritch, de s’exprimer sur le futur positionnement politique de l’ex-numéro deux du Tahoera’a. Dans une interview accordée à nos confrères de Tahiti Infos, le président Fritch s’est dit “content qu’elle [le] rejoigne. […] Elle vient vers nous et je l’accueille les bras ouverts”.

Si le président se réjouit de cette arrivée dans ses rangs, la nouvelle pourrait être moins bien accueillie par d’autres représentants Tapura à l’assemblée. Notamment par l’ancien maire de Arue, Philip Schyle, qui a déposé une nouvelle plainte à l’encontre de Teura Iriti en avril dernier. “C’est vrai qu’il y a encore des choses à régler entre le groupe de Teura Iriti et le groupe du Tapura Huira’atira”, reconnaît Edouard Fritch, rajoutant que “s’il faut réajuster, on réajustera après”. D’autant que le Tapura voit dans cette nouvelle alliance une stratégie pour les législatives : “je veux améliorer les chiffres du Tapura huiraatira sur Arue. Et si on se met tous ensembles, on pourra sûrement faire un score meilleur“, a déclaré le président Fritch.

Quoi qu’il en soit, “on s’apprécie et je pense que c’est en grande partie pour cette raison qu’elle vient nous rejoindre”, a terminé Édouard Fritch.