Bruno Sandras « pas digne de gérer » le Amuitahira’a o te nuna’a Mao’hi selon Gaston Flosse

Alors qu’il avait annoncé passer la main en juillet dernier, Gaston Flosse avait finalement déposé hier après-midi sa candidature à a tête du Amuitahira’a o te nuna’a Ma’ohi. Une candidature qu’il a finalement retirée au dernier moment, ce samedi matin, laissant Bruno Sandras, l’actuel président par intérim, seul postulant.

« J’avais confiance en lui, mais je ne savais pas que j’avais un serpent dans la maison. » Gaston Flosse

« Il dit qu’il a été désigné parce que je suis très malade et que je ne peux plus rendre au bureau. Quel menteur ! Je suis en excellente santé physique et intellectuelle. J’ai mal aux genoux, mais c’est tout. Cela fait 53 ans que je monte tous les jours les escaliers pour aller à la permanence. (…) Depuis qu’il est président provisoire, il n’a jamais mis les pieds ici. Ça fait trois mois que son bureau est vide » a déclaré Gaston Flosse ce matin, qui admet ne plus parler à Bruno Sandras : « Quand j’ai démissionné, il m’a retiré toute compétence. Par exemple, je ne peux plus assister au bureau exécutif. Je ne suis pas membre du bureau exécutif. Je ne suis plus membre du conseil politique. Il m’a retiré de partout. (…) J’avais confiance en lui, mais je ne savais pas que j’avais un serpent dans la maison qui allait me mordre la main une fois dégelé. ».

« J’ai 94 ans bientôt, je me dis qu’il faut que je prépare mon départ avant le grand voyage. Je mets en ordre tous mes dossiers, et maintenant, c’est au tour de mon parti politique que j’ai créé en 1977. C’est pour cela qu’on a créé ce congrès extraordinaire » ajoute désormais l’ancien président du parti orange.

Gaston Flosse, ce samedi 28 septembre (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Gaston Flosse entend bien ne pas céder le parti à Bruno Sandras et portera plainte dès lundi :« Il a payé des gens pour aller dans les maisons, les faire adhérer et il a fait passer les cotisations de 100 à 1 000 francs. Où sont ces 1 000 francs de cotisation ? Dans sa poche. (…) Je ne veux pas que le président provisoire Bruno Sandra puisse s’approprier mon parti, c’est mon bébé que j’ai élevé pendant 53 ans. Dès lundi, je vais au tribunal parce qu’il y a des magouilles dans tout. (…) Je vais porter plainte contre lui et demander au tribunal d’annuler ce congrès. (…) Si j’étais allé au congrès, et si j’avais voté, on m’aurait dit, mais tu as accepté tout ça ? Tu as participé ? Tu as voté ? On va attendre le résultat du jugement au tribunal et puis on verra. Mais moi, je continuerai. Il n’est pas digne de gérer ce Amuitahira’a o te nuna’a Mao’hi. Avec lui, ça va être la fin totale. Il est incapable d’être président ».

Lors des votes (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Au congré ce samedi matin (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Sur les 1 100 adhérents, un peu moins de la moitié était présente au congrès extraordinaire, en raison « de la marche contre la violence. (…) Moorea n’a pas pu venir et ils ne voteront pas. Paea, pour des raisons que j’ignore, ils n’ont pas pu prendre le bus qui était prévu pour les emmener ce matin. Mais peu importe, nous sommes là. (…) Je vous remercie. (…) J’ai déposé ma candidature le 14 août 2024, et Gaston Flosse hier, à 16 heures, c’est-à-dire avant l’heure de dépôt de clôture des candidatures. (…) Sa candidature est valable et valide. (…) Mais il a retiré à l’instant sa candidature » a expliqué Bruno Sandras, dans son discours d’ouverture. « Vous allez donc voter entre un candidat et le même candidat, il n’y en a pas d’autre. Je vous demande de ne faire aucun commentaire sur le fait que le président Flosse a déposé sa candidature hier et qu’il l’ait retiré ce matin ».

Au terme du dépouillement des votes, Bruno Sandras a donc été élu nouveau président du Amuitahira’a o te nuna’a Ma’ohi.

Bruno Sandras sera l’invité des journaux de TNTV ce samedi soir.