Une marche contre la violence dédiée au jeune Manoa

« Ça n’arrive pas qu’aux autres » : Terainui Hamblin Ellacott, membre fondatrice du collectif contre la violence en Polynésie française à l’origine de la « Marche pour dire stop à l’ice, aux violences et au harcèlement scolaire au fenua » , ce samedi, en sait quelque chose. C’est en 2015, suite à l’agression mortelle dont a été victime son frère Sandy, qu’elle décide de passer à l’action.

Depuis plus d’un an, entre procès d’importation d’ice, de violences domestiques et faits de violences en milieu scolaire, elle s’est décidée à faire revivre le collectif en menant une grande campagne de sensibilisation contre tout type de violences, aussi bien par des interventions médiatiques que par des affichages et une présence accrue sur les réseaux sociaux.

Point d’orgue de la campagne, donc, la marche blanche organisée ce samedi 28 septembre au départ de l’école To’ata, à 7h30, direction la place Tarahoi. Comme lors du premier jour du procès du meurtrier de Sandy aux assises, les participants sont invités à venir habillés en tenue noire ou blanche. L’événement sera dédié au jeune Manoa, décédé d’une mort violente, dont le corps a été retrouvé à Mahina le 16 septembre.

– PUBLICITE –

Pour plus d’informations sur l’événement

[email protected]

87 74 05 30