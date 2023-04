A Here Ia Porinetia devient la troisième force politique du Pays

Le jeune parti A Here Ia Porinetia est désormais la troisième force politique de Polynésie. En moins de 2 ans d’existence, la formation est parvenue à trouver sa place, derrière les deux poids lourds que sont le Tapura Huiraatira et le Tavini Huiraatira. En obtenant 14.5% des suffrages, le parti dirigé par Nicole Sanquer et Nuihau Laurey est aujourd’hui qualifié pour le second tour des Territoriales.