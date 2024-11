« Surmonter les crises de l’eau », « le maire face à la vie chère », ou encore « s’adapter aux changements climatiques ». Les forums et débats au menu du 106ᵉ Congrès des maires devraient intéresser les élus du fenua. Ils seront d’ailleurs 220 à s’envoler vers l’Hexagone pour y assister. Contre 150 l’an dernier. Le Syndicat pour la promotion des communes a aussi sa délégation.

« On compte rencontrer le conseiller technique du Premier ministre, le ministre de l’Outre-mer, le ministre des Collectivités territoriales puisque nous avons énormément de sujets à évoquer. La spécificité de la Polynésie française et de ses communes est toujours importante et il faut absolument qu’on défende notre cause », martèle Frédéric Riveta, tavana de Rurutu et vice-président du Syndicat pour la Promotion des Communes de Polynésie française.

Si la commune de Punaauia en profitera de ce séjour pour renforcer ses échanges culturels, sportifs et éducatifs avec la ville de Montpellier, d’autres se déplacent plutôt en observateurs. Comme Papara, qui a investi 4 millions de francs pour financer le déplacement de 5 personnes.

– PUBLICITE –

« Dans les 5, il y a 2 employés. Des employés méritants (…) Ils suivront les tavana dans tous les ateliers », explique Sonia Punua, maire de Papara.

L’an dernier, ils avaient plaidé en faveur de la mise en place d’une communauté d’archipel, les élus marquisiens seront une petite dizaine à poursuivre leur objectif cette année, comme l’indique Félix Barsinas, le maire de Tahuata.

« Nous avons, grâce à notre député, fixé un rendez-vous interministériel qui est prévu le lundi 18. Au niveau des requêtes, il y a notamment de faire en sorte qu’au travers des rapports publiés par nos sénateurs, pas les députés qui se sont déplacés ici, en Polynésie française, qu’on puisse travailler en étroite collaboration avec l’État, le Pays et la CODIM dans le cadre de l’évolution statutaire », dit-il.

La rencontre des élus d’outre-mer est programmée dans une semaine. Le Congrès des maires, du 19 au 21 novembre. Le tout, dans un contexte de climat budgétaire tendu.