Le tifaifai fait des émules à Paris

Créativité, harmonie et transmission. Ces trois mots résument parfaitement l’ambition de Béatrice Le Gayic, présidente de l’association Te Api Nui O Te Tifaifai, qui est venue spécialement à Paris pour l’organisation de ce Salon.

« C’est une destination très importante. Beaucoup de métropolitains sont venus chez nous. Là, on a constaté que pendant les visites, on recevait des Polynésiens, beaucoup de métropolitains qui ont vécu à Tahiti et qui voulaient revoir cette chaleur, revoir la Polynésie à travers le tifaifai », constate-t-elle.

Du XVIIIe siècle à nos jours, le tifaifai est un lien entre le passé et le présent du fenua, avec ces grandes pièces de tissu aux motifs appliqués et colorés. Flore, faune, motifs de tatouage, sont quelques-unes des sources d’inspiration.

– PUBLICITE –

Le tifaifai représente un présent de choix que l’on offre traditionnellement lors de grandes occasions. « En général, le tifaifai est important dans les familles polynésiennes. C’est avant tout un cadeau, un présent », explique Émilienne Wohler, bénévole de l’association.

Objet de prestige, le tifaifai est le fruit du travail minutieux et appliqué. Parmi les stagiaires, certains sont à l’aise, comme Danae, une jeune designer. Elle souhaitait découvrir les secrets de confection du patchwork.

« Ça m’a énormément parlé, surtout d’une culture qui est très attachée à ce style d’objet. Je suis Grecque est on est aussi très attaché à notre tissu, nos motifs. Vivant en métropole, on n’a pas souvent accès à tout ça. C’est un cadeau que je m’offre », sourit-elle.

Ici à Paris, de fil en aiguille, certains racontent une histoire. L’histoire d’une vie, d’un instant, d’une famille, d’une île. Le tifaifai est une promesse de voyage.