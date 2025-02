La Polynésie sur un stand du Pacifique au prochain Salon international de l’Agriculture

Du 22 février au 2 mars, la Polynésie sera représentée au Salon international de l’Agriculture. Pour la première fois, la Chambre de l’Agriculture et de la Pêche Lagonaire (CAPL) de Polynésie française s’associe aux chambres d’agriculture de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, avec le soutien du Pays et de la Direction Générale des Outre-Mer (DGOM), pour créer un Village du Pacifique. L’objectif est de mutualiser les animations culturelles et techniques tout en mettant en lumière les spécificités de chaque territoire.

Des démonstrations culinaires, dégustations, cérémonies traditionnelles (Tauasi et kava), mais aussi des spectacles de danse et démonstrations artisanales seront proposées. Un espace de networking et des rencontres avec des personnalités du secteur agricole sont également prévus.

26 exposants du fenua participeront au salon dans 4 espaces : vanille, rhum, traiteur et bar, et un espace artisanat et tourisme.

Ce salon sera par ailleurs l’occasion d’une signature de convention. Une convention créant la Fédération des Chambres d’Agriculture et de la Pêche du Pacifique (FED-CAPP). Cette nouvelle structure inter-consulaire vise à renforcer la coopération entre les territoires du Pacifique, mutualiser les ressources et porter une voix commune sur les enjeux agricoles et halieutiques, tant au niveau national qu’international.