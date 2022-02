6 ans ferme pour l’auteur du coup de couteau mortel d’Outumaoro

L’audience du premier procès des premières assises de l’année s’est terminée hier, mercredi. Les experts ont tenté d’apporter des éclaircissements sur ce qui aurait pu se passer le matin du 28 décembre 2016 à Outumaoro.

Des zones d’ombre persistent notamment sur l’altercation qui a conduit au décès du jeune Manava. L’accusé a plaidé la légitime défense tandis que l’avocat des parties civiles et l’avocat général insistent sur le fait que seule la victime présentait des blessures, contrairement à l’accusé et son fils, qui n’en présentaient aucune. Selon les avocats, l’accusé n’a pas dit la vérité tout comme ses deux enfants. Car durant toute l’instruction de cette affaire, l’accusé et ses enfants n’ont pas cesser de modifier leurs déclarations jusqu’au jour du procès. La difficulté du dossier réside en effet sur les éléments de l’enquête qui ne reposent que sur les déclarations de l’accusé, de son fils et de sa fille.

L’avocat général a requis 10 ans de réclusion criminelle à l’encontre du père de famille. Le jury a rendu sa décision dans la soirée : l’homme écope finalement de 6 ans de prison ferme.