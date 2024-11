Procès des viols de Mazan : « Quand tout sera fini (…) j’irai aux Marquises », clame un accusé

Christian L., alias « Chris le pompier », a pourtant été filmé en février 2019 avec son haut d’uniforme siglé « Sapeurs Pompiers Vaucluse » en plein acte sexuel sur une Gisèle Pelicot inerte, assommée d’anxiolytiques par son désormais ex-mari.

L’accusé, arborant une longue barbe noire, a estimé pendant son interrogatoire de personnalité devant la cour criminelle de Vaucluse avoir été manipulé par Dominique Pelicot, présenté comme le « chef d’orchestre » de cette affaire hors norme.

« On est juste tombé sur la mauvaise personne. Il s’est fait passer pour un libertin alors que c’est un prédateur sexuel, un pervers manipulateur et menteur », estime Christian L., qui conteste avoir eu l’intention de commettre un viol, comme beaucoup d’autres de la cinquantaine d’hommes jugés à Avignon depuis le 2 septembre.

Le libertinage, le quinquagénaire dit justement en connaître les codes : « Lors d’une rencontre, l’homme assure la sécurité de la femme, il doit en prendre soin. Ça ne veut pas dire qu’il décide tout », explique-t-il.

L’un des avocats de Gisèle Pelicot, Stéphane Babonneau, lui suggère toutefois que s’assurer directement du consentement de cette dernière aurait sans doute été une bonne idée.

Christian L., qui est également accusé d’avoir détenu des images pédopornographiques, ce qu’il conteste, a aussi laissé éclater sa colère d’être « trainé dans la boue » après avoir « sauvé des vies pendant 40 ans » et son incompréhension d’être maintenu en détention provisoire « depuis trois ans et 10 mois ».

« Quand tout sera fini, a-t-il dit, je pense que je prendrai un bateau et que j’irai rejoindre (Jacques) Brel et (Paul) Gauguin aux Marquises », archipel où le chanteur belge et le peintre français ont passé leurs dernières années.

Désormais ex-mari de Gisèle Pelicot, Dominique Pélicot, 71 ans, qui plaide coupable, avait administré pendant 10 ans des somnifères à son épouse, à son insu, pour la violer et la faire violer par des dizaines d’inconnus qu’il recrutait sur internet.

Comme la plupart des autres accusés, Christian L. encourt jusqu’à 20 ans de détention. Le verdict est attendu pour le 20 décembre.