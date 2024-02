Un homme perd la vie dans un accident de voiture à Huahine

Pour une raison encore indéterminée, le conducteur d’un 4×4 a effectué une sortie de route et le véhicule s’est encastré dans un cocotier. Le passager, âgé de 28 ans, est décédé. Le conducteur a, lui, été blessé et a été pris en charge par les secours. On ne sait pas, à l’heure actuelle, si son pronostic vital est engagé.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances de ce nouveau drame de la route. Des analyses toxicologiques ont été réalisées sur le chauffeur afin de déceler d’éventuelles traces d’alcool et/ou de stupéfiants. Ce dernier ne serait pas titulaire du permis de conduire.