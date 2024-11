Ouverture d’une bibliothèque à Huahine

Après 18 ans d’efforts, l’association “Manava tupu no Huahine” célèbre aujourd’hui l’ouverture tant attendue d’une bibliothèque. Ce lieu, pensé pour les petits et les grands, marque une étape importante pour l’association : offrir un espace où les livres deviennent un bien commun, accessible à tous. Leur ambition ? Encourager la lecture et surtout briser certains clichés. « C’est pour qu’on arrête de dire que les Polynésiens ne lisent pas. Les Polynésiens ne lisent pas parce qu’ils n’ont pas de livres. À partir du moment où on leur donne des livres, ils lisent, clame Chantal Spitz, écrivaine et membre de l’association. À Huahine il faut savoir qu’il n’y avait ni librairie ni bibliothèque donc les enfants n’ont pas accès aux livres, ni les adultes ».

Grâce au soutien de l’État, du pays, mais également la commune de Fare, pour les aménagements, la bibliothèque “o’ini manava”, rayonne par son ambiance chaleureuse et moderne. Ici, pas de livres usés ou récupérés : chaque ouvrage disponible est flambant neuf, répertorié et informatisé… Une volonté claire de valoriser la lecture et les lecteurs. « On a choisi de ne mettre à disposition des lecteurs que des livres neufs ou quasi neufs. On n’a aucun livre taché, déchiré. C’était le projet de départ : de jolis locaux avec des livres intéressants et neufs. »

Situé à l’école provisoire Marara, elle enthousiasme déjà les enfants qui viennent plonger dans l’univers des mots pendant leur temps libre. L’association espère que cette bibliothèque deviendra un pilier culturel pour Huahine et un modèle pour les autres îles de la Polynésie.