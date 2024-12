« Cette saisie intervient dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef de trafic international de stupéfiants« , indique la gendarmerie dans un communiqué.

« Les investigations réalisées sur le territoire polynésien et celles menées dans le cadre de la coopération internationale entre l’OFAST et ses partenaires étrangers » ont mis en « évidence l’organisation d’une importation de méthamphétamines, par voie maritime, entre les USA et la Polynésie« .

« Le 23 novembre, dans le cadre d’une livraison surveillée, avec l’appui de la direction de la douane de Polynésie, les enquêteurs » ont découvert « dans un container, un véhicule dans lequel était dissimulée une quantité de 2,7 kg de méthamphétamine dont 500 grammes d’ice dite ‘bleue’« , ajoute le communiqué qui précise que c’est la première fois qu’une telle drogue, « réputée plus dangereuse » que la méthamphétamine classique, est saisie au fenua.

Elle fera l’objet d’analyses au sein de l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Pontoise, dans l’Hexagone. Lundi, « un individu ayant participé à l’organisation de cette importation a été interpellé et placé en garde à vue« .

Il a été présenté ce jeudi à un juge d’instruction puis au juge des libertés et de la détention qui a décidé de le placer en détention provisoire pour la suite de l’enquête.