Huahine : la bibliothèque associative ‘O’ini Manava inaugurée

« Porté par l’association Manava Tupu No Huahine, avec le soutien de la municipalité et le concours des pouvoirs publics et de donateurs privés, ce projet répond à un réel besoin pour les habitants de l’île », indique le haut-commissariat dans un communiqué.

« L’État a ainsi alloué près de 1,1 million de francs pour soutenir la création de cette bibliothèque, l’acquisition de nouveaux ouvrages ainsi que l’organisation du 8ème salon du Livre de Huahine », poursuit le communiqué.

Cette nouvelle bibliothèque est « un lieu essentiel pour l’éveil culturel, l’ouverture au monde et la lutte contre l’illettrisme ». « Devenue un lieu de rencontre et de partage, elle incarne un espace où petits et grands peuvent développer leur imagination, renforcer leur esprit critique et accéder à une liberté intellectuelle indispensable », conclut le communiqué.