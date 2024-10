Technival : la piste de l’incendie volontaire écartée

Une semaine après l’incendie ayant ravagé un bâtiment en bardage métallique de Technival, dans la vallée de Tipaerui, les enquêteurs poursuivent leurs investigations sur site.

Quatre fourgons incendie, une ambulance, trois véhicules légers de commandement et une trentaine de sapeurs-pompiers avaient été mobilisés pour venir à bout des flammes, qui ne s’étaient pas propagées aux infrastructures bordant le foyer.

Selon nos sources, il n’existe pas d’éléments en faveur de la piste d’un incendie volontaire, d’une origine électrique ou d’une réaction issue d’un mélange de produits stockés par l’entreprise, spécialisée dans le traitement et le de recyclage des déchets. L’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaesp) – unité de police judiciaire interministérielle traitant notamment les questions de pollution, de protection de la faune et de la flore, ou de sécurité sanitaire – a été saisi.