Vers la création en Polynésie d’un Établissement Public d’Incendie et de Secours

« En octobre 2023, le Comité Polynésien de Sécurité Civile a été installé pour créer un espace de dialogue autour des sujets et des enjeux de sécurité civile », rappelle le haut-commissariat dans un communiqué.

Lors des premières rencontres, il avait notamment été question de « la situation du centre de traitement des appels (CTA) et les difficultés qu’il rencontrait ». Des actions ont dans la foulée été menées pour soutenir et moderniser la structure.

Mais « le fonctionnement et la forme actuelle du CTA ont trouvé leurs limites », souligne le haut-commissariat. Après de nouvelles réunions, « un consensus a émergé autour de la constitution d’un Établissement Public d’Incendie et de Secours (EPIS) ».

– PUBLICITE –

Celui-ci permettrait « aux communes de garder leur compétence d’incendie et de secours tout en mutualisant un traitement de l’alerte et une coordination à la hauteur des besoins de la population de toute la Polynésie française ».

Vendredi, « le bilan des travaux relatifs » à ce au projet a été présenté « en détaillant ses compétences, son schéma de gouvernance ainsi que son possible régime juridique et financier », indique encore le haut-commissariat qui ajoute que le Pays a « affirmé son soutien à ce projet et sa participation aux côtés de l’État et des communes ».