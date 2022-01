Raiatea : un arbre tombe sur une habitation, pas de blessés

Ce dimanche matin aux alentours de 3 heures, un arbre est tombé sur l’extension d’une habitation OPH à Tepua Uturoa. Trois personnes étaient à l’intérieur au moment des faits. Heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Le garage a été entièrement détruit.

Pompiers et employés communaux sont venus en aide à la famille. Plusieurs heures auront été nécessaires pour dégager l’arbre et les décombres. L’équipe de la centrale électrique a sécurisé les câbles électriques. “Il était 3 heures du matin lorsque j’ai entendu des craquements derrière la maison. Et puis d’un seul coup : plus rien. Lorsque je suis allée voir, un arbre était sur ma maison, raconte Papa Okani, propriétaire du fare. J’ai tout de suite appelé les pompiers. Ils sont arrivés. Ils ont travaillé dans le noir. Mais ce n’était pas suffisant. J’ai dû appeler du renfort, demander de l’aide au tavana. On ne nous a pas évacués. On s’est réfugiés dans un coin de la maison. De toute façon l’arbre n’allait plus bouger. La terre était bien imbibée d’eau. L’arbre était recouvert de lianes, ce qui a entraîné sa chute. Nous avons eu très peur. Mais grâce à Dieu, il y a eu plus de peur que de mal.”