Maroto : un véhicule emporté par la crue avec plusieurs personnes à bord

L’alerte a été donnée à 16h30 par les pompiers : un véhicule avec six personnes à bord a disparu emporté dans la rivière de la Maroto. Une demi-heure plus tôt, deux voitures occupées principalement selon les gendarmes par les gérants du Relais de la Maroto, traversaient un passage à guai. Si le premier véhicule passe, le deuxième en difficulté, cale, et se retrouve coincé au milieu. Le conducteur du premier véhicule va alors tenter de leur venir en aide, mais devant la force de la rivière en crue, ils sont tous les six emportés : un couple dans la cinquantaine et deux enfants âgés de 15 et 4 ans ainsi qu’une femme enceinte d’une trentaine d’années et son fils de 7 ans.

Si les pompiers, la gendarmerie, la police municipale, la sécurité civile et le Dauphin ont été mobilisés pour leur porter secours, seule une femme, la quinquagénaire, a été repérée blessée sur une berge à ce stade. Secourue, elle a été évacuée au CHPF. Le véhicule a lui aussi été retrouvé vide et cabossé au milieu de la rivière. Les recherches ont été suspendues en milieu de soirée. Elles reprendront demain, dès le levé du jour.

De fortes pluies ont frappé Tahiti ce week-end. L’archipel de la société était placée en vigilance orange jusqu’à dimanche.