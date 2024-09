Tahiti et Moorea sous les eaux, une vigilance orange émise

Dans la commune de Faaone, habitants et automobilistes ont été surpris par des inondations sur les chaussées et dans certains quartiers. Comme celui de la vallée d’Outuofai où réside Vainui.

« J’habite ici depuis 2004. Quand il y a des fortes pluies, il y a toujours un débordement des ruisseaux et cela va jusqu’à chez moi. On a des problèmes avec les caniveaux et la buse qui est trop petite (…) Quand l’eau monte, cela va jusqu’à mes genoux », explique celui-ci.

Fort heureusement, son fare « n’a pas eu de dégât », mais il déplore que le problème soit récurrent : « C’est passé de ministre en ministre, mais le problème est toujours là (…) Jusqu’à aujourd’hui, rien n’a été fait. Je fais un appel au gouvernement, s’il peut faire quelque chose ».

Pierrot Metua, adjoint au maire de Faaone, se trouvait lui aussi sur place dans la matinée. « Durant 2 heures, la pluie ne s’est pas arrêtée (…) L’eau est descendue de partout de la montagne », dit-il.

L’élu pointe lui aussi du doigt des canalisations qui « n’ont pas été faites comme il faut ». « Le territoire est pourtant au courant qu’à chaque pluie, il y a des inondations ici. Tant qu’on ne fera pas de nouvelles canalisations, ce sera toujours comme ça », ajoute-t-il, laconique. Selon le tavana délégué, aucun dégât majeur n’a en revanche été constaté.

Météo France Polynésie a placé les îles de Tahiti et de Moorea en vigilance orange orages et fortes pluies. Une situation due à des « amas nuageux convectifs remontant par le sud ».

Le haut-commissariat a appelé la population à faire preuve de prudence en se tenant à l’écart des cours d’eau et en limitant les déplacements. Une amélioration du temps est prévue dans la journée de dimanche.