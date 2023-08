Corps sans vie retrouvé avec des morsures : une battue pour tenter de capturer les chiens

C’est dans le quartier du lotissement Uupa de Uturoa, que le corps sans vie d’un trentenaire a été retrouvé samedi. La victime était un sans-abri connu sur l’île sacrée. Il avait l’habitude d’emprunter ce chemin, pour rejoindre son »squat » un peu plus haut.

« Samedi matin, entre 7h30 et 8h, quelqu’un est venu nous voir directement à la maison pour nous dire qu’il avait vu un corps au bord du chemin et qu’il voulait de l’aide pour qu’on aille voir avec lui, raconte une riveraine. J’ai pris mon téléphone et je suis montée à pied. J’ai appelé le 17. Je n’ai vu que le dos, parce qu’il était de côté et comme j’ai reconnu la victime, je ne voulais pas le voir plus, mais j’ai vu quelques blessures ».

Les pompiers de Uturoa sont les premiers à intervenir sur place pour constater l’état du corps. « Il y avait plusieurs morsures de chiens sur tout le corps, raconte l’adjoint Chef Pompier de Uturoa, Franck Maitere. (…) Ce soir-là il y avait une bagarre aux baraques foraines qui ferment à 1h. Le temps d’évacuer tout le monde, ce jeune est rentré chez lui…«

Selon certains témoins, des cris auraient été entendus cette nuit-là dans la zone. « Un monsieur est venu nous dire pendant que la gendarmerie était là que sa femme a entendu des cris et des bruits de chien, mais je ne sais pas vraiment vers quelle heure. Mais nous, on habite juste à côté et on n’a rien entendu.«

Si une autopsie doit intervenir en fin de semaine pour déterminer les causes exactes du décès, les traces de morsure évoquent une attaque dans la même vallée un mois plus tôt.

Un médecin était sorti faire un footing quand une meute de chiens lui est tombée dessus. L’homme s’est vivement débattu et s’en est tout de même sorti avec 90 points de suture.

Ce lundi matin, une battue, ordonnée par la commune, a été organisée dans la zone pour tenter de capturer les trois chiens soupçonnés d’être à l’origine de cette attaque. En attendant, les autorités appellent à la prudence.