Corps retrouvé à Papara : son collègue mis en examen pour coups mortels

La lumière commence à se faire sur les circonstances de la mort de l’homme de 37 ans, dont le corps inerte a été découvert au PK 31 à Papara, le 15 mars dernier. Ce sont deux joggeuses qui étaient tombées sur la dépouille au petit matin, avant de prévenir le 17. Une enquête avait alors été ouverte.

Quelques jours plus tard, deux hommes ont été mis en garde à vue. Des proches avec qui la victime avait passé la soirée précédent son décès. L’un d’eux a été mis en examen vendredi pour des “violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner”. “L’homme, qui avait passé la soirée à boire avec l’ouvrier et qui était l’un de ses collègues de chantier et beau-frère, est soupçonné d’avoir poussé la victime d’un véhicule en marche”, précise Tahiti Infos. L’autopsie du corps a d’ailleurs permis de constater que l’homme est décédée des suites d’un traumatisme crânien.

Le suspect a été placé en détention provisoire. Il risque jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle.