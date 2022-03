Selon Tahiti Infos, le corps de l’homme, âgé d’une quarantaine d’années, a été découvert ce mardi matin peu avant 7 heures en bord de mer au PK31 à Papara.

La Brigade de recherches et les techniciens en identification criminelle ont été dépêchés sur place pour mener les premières investigations, et déterminer les causes du décès.

Une enquête est en cours.

Plus d’infos à venir