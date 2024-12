7 blessés dans l’effondrement d’une terrasse à Pamatai Hills

Immense frayeur à Pamatai Hills. Ce lundi soir vers 20h30, alors qu’elles dînaient sur leur deck suspendu au-dessus du vide, dans les reliefs de Faa’a, sept personnes ont subitement chuté d’une trentaine de mètres, emportées par l’effondrement de la terrasse en bois.

Une vingtaine de pompiers, secouristes, policiers et gendarmes sont intervenus pour repérer et évacuer les victimes vers le CHPF. 6 camions des casernes des sapeurs-pompiers de Faa’a, Puna’auia, et Papeete, ainsi que 2 ambulances du SMUR ont été mobilisées..

Les 7 victimes ont été placées en urgence relative. La maison, elle, a été mise sous scellés. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de cet accident.