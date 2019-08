Une opération “Clean up the World” samedi à Fare Ute

Samedi à Fare Ute, le collectif Nana Sac Plastique, l’association Eco Kids et Sea Chepherd participeront à une opération de nettoyage de 8 heures à midi à Fare Ute. Les organisateurs ont choisi ce lieu pour l’événement Clean Up The World 2019. L’an dernier, 86 participants avaient récolté près de 3,8 tonnes de déchets. Les organisateurs espèrent faire encore mieux cette année.

Pour rendre le ramassage de déchets “ludique” et motiver les bénévoles, le nettoyage se fera sous forme de jeu concours : par équipes, les participants utiliseront une balance à crochet pour peser les sacs de déchets. Les 3 équipes qui ramasseront le plus de déchets (en poids) et les auront triés, remporteront des bons d’achat et des KIT éco-citoyens.