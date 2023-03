Sans abris à Papeete : les parents d’élèves rencontrent Michel Buillard

Depuis plusieurs mois, les associations de parents d’élèves du collège Anne Marie Javouhey et du lycée La Mennais tiraient la sonnette d’alarme sur les comportements hostiles de certains sans abri.

En effet, dès la rentrée scolaire 2021/2022, la direction du collège Anne Marie Javouhey s’inquiétait de l ’augmentation du nombre de sans abris autour de la cathédrale de Papeete. Dans un courrier adressé au maire de Papeete, l’établissement dénonçait les désagréments subits par les élèves et le personnel, les odeurs d’urine sur les murs, les déchets, et plus généralement la mauvaise image véhiculée par cet environnement. Également mis au fait d’altercations, le lycée La Mennais s’était joint à cette inquiétude.

Ce matin, le maire de Papeete Michel Buillard, des représentants des forces de police, des associations et une représentante du ministère des solidarités ont présenté une solution aux parents d’élèves.

En accord avec Père Christophe, la distribution des petits déjeuners qui se fait au presbytère va changer de lieu et sera relocalisée au centre d’accueil de Fare Ute, cogéré par la mairie et l’association Te Torea . « La mairie va faire le nécessaire pour trouver un site approprié pour donner les repas aux sans abris qui se trouvent au presbytère de la cathédrale » , assure Maria Conrad, membre de l’association des parents d’élèves du collège Anne Marie Javouhey. Une solution sensée permettre de « limiter leurs passages » dans les rues alentours.

Comme l’explique le conseiller délégué à la police et à la prévention de la délinquance de la ville de Papeete Patrick Bordet, un chapiteau sera installé dans une zone à l’écart pour accueillir les SDF habitués au centre ville et fournir des repas. Cette prise en charge sera assurée par le Pays. « Nous allons agrandir le centre que nous avons mis à Fare Ute pour pouvoir accueillir ceux qui viendraient de la capitale » , avance-t-il.

Le centre de Fare Ute va distribuer des repas aux sans abris du centre ville (Crédit Photo : TNTV)

Ces derniers ne seront pas immédiatement accueillis avec les pensionnaires habituels de Fare Ute : « Dans l’immédiat, ce seront deux structures séparées. Nous allons faire en sorte qu’ils puissent apprendre à s’apprécier, à créer des liens entre eux » , conclut Patrick Bordet.

Une nouvelle rencontre est prévue dans 15 jours entre la mairie et les associations de parents d’élèves. Ce sera la rentrée scolaire après les vacances de Pâques. Les établissements scolaires seront vigilants aux abords du collège.

L’ouverture d’un centre de jour et de formation pour accueillir les sans abris à Mamao est prévue au mois de juin.